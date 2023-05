Idosa é vítima de lesão corporal por faca e filho é apontado como autor do crime

Poços de Caldas, MG – Na madrugada do dia 30 de abril de 2023, a Polícia Militar de Poços de Caldas atendeu a uma ocorrência de lesão corporal contra uma idosa na Rua Juscelino Barbosa. De acordo com informações, a vítima, uma idosa de 81 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A PM foi acionada, mas o autor não foi encontrado no endereço indicado. A vítima foi orientada a procurar a delegacia especializada para dar prosseguimento na denúncia e obter uma medida protetiva.