Mineiros voltarão às lojas físicas para presentear as mães em 2023

Belo Horizonte, MG – Dia das Mães uma das principais datas para o comércio nacional. Comemorada neste ano em 14 de maio, a data já começa a movimentar as vendas das redes varejistas e do comércio local. Para entender o comportamento de consumo dos brasileiros, a plataforma TIM Ads realizou uma pesquisa com a base de clientes pré-pagos da operadora. Foram mais de 24.000 participantes em Minas Gerais, sendo que 84% têm até 35 anos. O resultado aponta que as lojas físicas devem receber 54% dos que responderam ao estudo, enquanto as virtuais, segundo as respostas, serão responsáveis pelos presentes de 36% dos participantes.



As mães dominam (65%), é claro, a intenção de compra de presentes na data. Porém, 16% afirmaram que comprarão presentes para a namorada ou esposa, e outros 14% disseram que vão presentear a irmã.



Se depender dos participantes da pesquisa, as mamães darão uma atualizada no guarda-roupa, já que 25% afirmam que comprarão peças de vestuário. Os que pretendem comprar perfumes somam 11%, e 10% afirmaram que vão apostar nos acessórios.



O levantamento também questionou sobre o valor que os clientes pretendem gastar presenteando as mães em 2023. Os que pretendem gastar até R$100 somaram 28%, enquanto as mamães de 25% dos participantes podem ganhar mimos de até R$300. Para o público participante, os principais meios de pagamento ainda são o dinheiro vivo (43%) e o PIX (21%).



Para comemorar a data, o almoço de domingo é a escolha da esmagadora maioria. Seja na casa de familiares ou em restaurante, 71% afirmaram que é em torno da mesa que se reunirão com suas mães.