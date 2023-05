Partage Shopping Poços de Caldas presenteia mães com produtos Natura

Poços de Caldas, MG – O Partage Shopping Poços de Caldas preparou uma promoção especial para celebrar o Dia das Mães. Juntando R$ 250 em compras, os consumidores vão receber um presente Natura.

“Quem comprar nas diversas lojas disponíveis no empreendimento vai ganhar um brinde para retribuir todo o amor e carinho das mamães”, comenta o superintendente Dennison Coelho, que espera aumento nas vendas, nessa que é uma das principais datas do varejo.

O presente, que conta com itens da linha Tododia, é formado por 1 creme nutritivo para as mãos de romã e flor de amora e 1 sabonete em barra puro vegetal. Os produtos limpam, hidratam, nutrem e perfumam a pele, com ação prebiótica.

Para participar, basta apresentar as notas fiscais pelo app “Partage Shopping” e depois comparecer ao ponto promocional para receber o brinde. A campanha é válida até o dia 14 de maio ou enquanto durarem os estoques, sendo limitada a uma troca por CPF. Mais informações em www.partageshoppingpocos.com.br.

Serviço:

Promoção de Dia das Mães

Quando: até 14 de maio ou enquanto durarem os estoques

Onde: Partage Shopping Poços de Caldas

Endereço: Av. Silvio Monteiro dos Santos, 180 – Vale das Antas