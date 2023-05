Poços de Caldas começa semana com 135 vagas de emprego disponíveis

Poços de Caldas, MG – Neste início de semana, há mais de 11 mil vagas de trabalho disponíveis em unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais. Os números são do painel de informações sobre o sistema, atualizado nesta terça-feira (02) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Em Poços de Caldas são 135 vagas.

Ao todo são 135 oportunidades. Entre as ocupações, lapidador de vidros e cristais lidera com 10 oportunidades, seguida por vendedor de comércio varejista (7), montador de andaimes – edificações (6), operador de caixa(6), professor de alunos com deficiência múltipla (5), açougueiro (4), atendente de lojas e mercados (4) e mestre – construção civil com 4 vagas.

Como funciona

A consulta ao Painel de Informações sobre o Sine/MG foi disponibilizada pelo Governo de Minas em fevereiro de 2022. Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do estado. Para facilitar a pesquisa, há filtros por região, município, ocupações e unidades.

Minas Gerais conta com 133 unidades do Sine. Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil. Interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS. O atendimento presencial de intermediação de mão de obra nas unidades é feito por meio de agendamento pela internet.