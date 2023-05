Polícia Militar apreende drogas e dois menores em operação na Rua Acácia

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (2) a Polícia Militar realizou uma operação na Rua Acácia, em Poços de Caldas, conhecida por ser uma área de tráfico de drogas. Durante a ação, os militares abordaram indivíduos já conhecidos no meio policial por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

Após a abordagem e busca pessoal, foi encontrada uma quantia em dinheiro com os suspeitos. De acordo com a equipe policial, os indivíduos utilizavam um terreno de uma casa próxima ao local da abordagem para esconder as drogas. Com a ajuda do cão farejador Ranger, foram encontrados materiais relacionados ao tráfico de drogas no terreno.

Em entrevista, os menores infratores negaram serem responsáveis pelas drogas encontradas. No entanto, diante das evidências, foram informados de seus direitos e garantias constitucionais, levados a uma unidade de pronto atendimento e encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

Os resultados da operação foram: dois menores apreendidos, 12 buchas de maconha, três papelotes de cocaína e R$339,80 apreendidos. Os autores foram identificados como I-D-C-M, masculino, 16 anos, desocupado, e G-A-A, masculino, 17 anos, desocupado.