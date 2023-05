Polícia Militar atende ocorrência de furto no Jardim Del Rey, em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No final da tarde do dia 30 de abril de 2023, a Polícia Militar de Poços de Caldas atendeu a uma ocorrência de furto na Rua Marcelo Bonadero, no bairro Jardim Del Rey. De acordo com informações da vítima, ela saiu de casa por volta das 11 horas e, ao retornar por volta das 17 horas, percebeu que o portão da garagem estava aberto e a porta da cozinha arrombada. Diversos materiais foram furtados do interior da casa, além de dois veículos: uma moto preta de placa e um carro branco esportivo com rodas de liga leve, que é o único na região sul de Minas.

O local possuía sistema de monitoramento por câmeras e alarmes, que capturaram imagens dos autores escalando o muro da residência e praticando o crime de furto. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local. Durante o atendimento da ocorrência, a vítima recebeu notificações de compras via aplicativo do banco pelo celular, indicando que seu cartão de aproximação foi usado na conveniência Zero Horas. A polícia deslocou-se até o estabelecimento, que não possuía sistema de monitoramento por câmeras e não se lembrava de quem realizou as compras com o cartão da vítima.

Até o momento, não houve êxito na captura dos autores, e o ocorrido foi repassado às demais viaturas de serviço e cidades circunvizinhas. A PM orienta a população a tomar medidas de segurança em suas residências e não deixar objetos de valor expostos. Em caso de suspeita de atividades suspeitas na vizinhança, é importante denunciar à polícia. O caso será investigado pelas autoridades competentes.