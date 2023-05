Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 02

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 02, é de céu parcialmente nublado . Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

A terça-feira, 02, terá predomínio de céu claro e temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais, características típicas do outono. Possibilidade de chuva se restringe a faixa Leste e região metropolitana de Belo Horizonte. No restante do estado prevalece sol entre poucas nuvens.

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões com céu claro a parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada na Metropolitana.

Na RMBH, mínima entre 14/16 ºC e máxima entre 27/29 ºC.