Sine de Minas Gerais atende mais de 280 mil trabalhadores no primeiro trimestre

Belo Horizonte, MG – O 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador, pode ser celebrado por milhares de mineiros que procuraram algum dos 133 postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), coordenados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG). As unidades estão espalhadas por 120 municípios do estado e, com os dados consolidados de janeiro a março deste ano, foram exatos 282.007 atendimentos, que variaram entre a busca por oportunidades de trabalho, além de requerimento de seguro-desemprego e acesso à Carteira de Trabalho Digital. Caso esta média se mantenha, os 1.011.748 de atendimentos realizados em 2022 serão superados em mais de 100 mil neste ano.

Sobre os empregos efetivamente criados por intermédio do Sine, neste primeiro trimestre, 5.780 cidadãos mineiros conseguiram uma oportunidade de trabalho com carteira assinada. Ao todo, surgiram 35.325 vagas e o órgão encaminhou para entrevistas 96.607 pessoas.

A diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Subsecretaria de Trabalho e Emprego (Subte) da Sedese-MG, Amanda Carvalho, ressaltou a importância do serviço, explicou a diferença entre os números e falou sobre o desafio de torná-los cada vez mais semelhantes.



“O Sine é um importante serviço do Governo de Minas para o atendimento aos trabalhadores e empregadores do estado. Ele é responsável, sobretudo, por promover a empregabilidade a partir da captação e oferta de oportunidades. A diferença entre as vagas disponibilizadas e os empregos efetivamente gerados se deve ao desafio no alinhamento entre oferta e demanda, ou seja, atender as exigências em termos de experiência e qualificação pelos empregadores. Desta forma, é preciso cada vez mais qualificar a mão de obra a fim de minimizar esta diferença”, ressaltou.

Outra projeção aponta que caso a média de postos de trabalho ocupados se mantenha até dezembro, os 20.503 empregos gerados de 2022 ficarão para trás, assim como os 21.835 de 2021.