Vem aí o 1º Clube Talks que acontece no New York Pub

Poços de Caldas, MG – Um evento imperdível está se aproximando! No dia 05/05/2023, às 19:00 horas, será realizado o Clube Talks no New York Pub, em Poços de Caldas. A proposta deste evento é reunir empresários de diferentes áreas para discutir e compartilhar conhecimentos sobre o mercado atual e temas relacionados a gestão, inovação e empreendedorismo.

Serão seis palestras exclusivas com diferentes perspectivas sobre os temas em questão. Além das palestras, haverá dinâmicas de networking durante todo o evento, proporcionando oportunidades para estabelecer novas conexões e relacionamentos profissionais.

Para finalizar, como brinde aos participantes, todos estão convidados a curtir a noite toda no New York Pub após a realização do Clube Talks.

O valor do ingresso para associados e convidados é de R$ 40,00, enquanto o valor para não associados é de R$ 80,00. Não perca essa chance de se conectar com outros empresários, aprender com palestras enriquecedoras e desfrutar de uma noite agradável no New York Pub!