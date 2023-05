Ação de nutrição foi realizada no último sábado na feira livre do Mercado Municipal

Poços de Caldas, MG – No último sábado (29), as Nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica realizaram mais uma ação de prevenção e promoção à saúde abordando a pressão arterial sistêmica na feira livre do Mercado Municipal.

Foram explicados sobre a necessidade do autocuidado para a prevenção ou controle da hipertensão arterial, que popularmente é chamada de pressão alta. Foi incentivado também, o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, além de dicas sobre como substituir alguns ingredientes durante o preparo dos alimentos. Foram informados também sobre a formulação do sal de ervas, que consiste em um mix de algumas ervas naturais, tais como alecrim, orégano, manjericão e salsa, associado a pouca quantidade de sal.

O mix confere um grande sabor aos alimentos com redução do consumo de sódio que muitas vezes está associado não só ao uso de temperos ultraprocessados, como ao uso excessivo do sal de cozinha.

A Nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica, Sandra Aparecida de Almeida falou sobre a receptividade e interesse da população“Muitas pessoas ficaram surpresas com tempero e ficaram muito contentes em poder levar para a casa receita e as orientações para prevenção e cuidado na hipertensão.De forma geral, acho que foi bem recebido. Muitas pessoas ficaram curiosas em saber o que estava acontecendo no espaço que montamos e vieram até nós para receber as informações.”

O secretário de Saúde, Thiago Mariano parabenizou a equipe pela ação. “Ao longo do mês, as nutricionistas da Atenção Básicas realizaram ações de prevenção e cuidados que se deve ter com a pressão arterial. Parabenizo a equipe que realizou um trabalho sensacional.”