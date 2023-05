Piloto poços-caldense Victor Bianco brilha na 3ª Etapa da Copa F4 Racers em Paulínia/SP

Poços de Caldas, MG – O poços-caldense Victor Bianco, piloto de kart, teve uma grande experiência neste final de semana, participando da 3ª Etapa da Copa F4 Racers, na cidade de Paulínia/SP. Victor Bianco, que busca melhorar suas técnicas de pilotagem, estreou na competição na categoria sprinter, enfrentando pilotos renomados com grande experiência em competições de nível nacional e internacional.

A competição é realizada no Kartódromo Internacional San Marino e segue o modelo das principais competições, com motores de 4 tempos alugados para cada etapa e sorteados para utilização. Este modelo de competição iguala os competidores em termos de motor, passando a contar como fator primordial a experiência, a técnica de pilotagem e o dom do piloto.

Apesar de não ter competido com este tipo de motor e não ter feito treinos, Victor Bianco encarou a competição de frente, tendo seu primeiro contato com o novo motor no warmup. Durante o treino, não foi possível saber os tempos que Victor Bianco estava fazendo, mas foi suficiente para conhecer um pouco da nova configuração do kart.

Na classificação, Victor Bianco registrou o 20º tempo no geral e o 6º melhor tempo na sua categoria, mesmo com a falta de experiência com o novo motor. Nas duas corridas, Victor Bianco travou belas disputas buscando uma melhor colocação e acabou terminando na 5ª posição em sua categoria, indo ao pódio.

Segundo o piloto, a competição é muito acirrada e exige muito mais do piloto do que o modelo anterior de motorização, com muito mais concentração e um traçado perfeito para os tempos melhorarem. Ele acredita que com um pouco mais de treino poderá brigar pelas primeiras posições, já que a igualdade nos motores dentro da competição valoriza o piloto e não o melhor equipamento.

“Acredito que com um pouquinho de treino passarei a brigar pelas primeiras posições, a igualdade nos motores dentro da competição valoriza o piloto e não o melhor equipamento. O Brasileiro de kart, a Copa Brasil de kart, o Mundial de kart seguem estes parâmetros e competindo nos mesmos moldes vou habituando com a competição. Agradeço a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas a Secretaria de Esportes e Lazer de Poços de Caldas, Drogaria Americana, União Quimica, Box Door Midia Exterior, Decortinas, Posto do Toninho, Posto de Molas Tarzan, Rio Branco Descartáveis e o Grupo Nacional Inn”, disse Bianco.

Homenagem

O piloto poçoscaldense ainda foi homenageado na cerimônia de destaque aos esportistas do município, onde foi instituído o troféu “Antônio Carlos Pereira”. O próximo compromisso do piloto será no dia 20 de maio na Copa F4 Racer’s, no kartódromo internacional San Marino na cidade de Paulínia/SP. Victor Bianco segue firme em busca de aprimorar suas técnicas e evoluir como piloto de kart.