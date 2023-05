Pioneirismo de Poços no ensino de programação e robótica é destaque na Revista Educação

Programa Ativamente, desenvolvido na Rede Municipal de Ensino, foi tema de reportagem e podcast da publicação

Poços de Caldas, MG – O pioneirismo da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas ao introduzir o pensamento computacional, a programação e a robótica, de forma interdisciplinar, no plano curricular de todas as escolas regulares, por meio do Programa Ativamente, foi destaque na Revista Educação de maio de 2023.

Iniciativa de aprendizagem criativa pioneira no Brasil, o Programa Ativamente visa investir na capacidade de solução de problemas complexos, análise crítica, criatividade, trabalho em grupo, cooperação e outras habilidades fundamentais para inserir os alunos na sociedade do conhecimento e no novo mercado de trabalho, desenvolvendo competências cognitivas e socioemocionais, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O programa foi lançado pela Prefeitura em abril de 2022, em parceria com A Recreativa, empresa poços-caldense referência em atividades lúdicas, que completa 73 anos em 2023. “Uma parceria público-privada foi a solução para levar a educação digital para 100% da rede pública de Poços de Caldas. Por meio de projetos de programação e robótica inseridos semanalmente no currículo e com uma aceitação com avaliação superior a 8,9 na avaliação continuada de professores e alunos, a rede de ensino se tornou um exemplo a ser seguido por municípios e estados do Brasil, apesar dos desafios”, diz a abertura da publicação.

A revista Educação é uma publicação da RFM Editores, que vai completar 27 anos em 2023. É dirigida a profissionais da área educacional de ensino básico, tanto da rede pública quanto da particular. Educadores, gestores e outros profissionais da área acompanham as principais questões relacionadas a políticas públicas, inovações no setor, literatura, pedagogia e cultura. Ao longo dos anos, a revista se consagrou por abordar diversos temas sobre a área educacional, recebendo importantes premiações.

“Para nós, é um orgulho ter o projeto Ativamente reconhecido nesta importante publicação da área da Educação. Estamos vivendo um momento inédito na nossa Educação. É extremamente gratificante ver os nossos estudantes desenvolvendo a autoestima, o raciocínio lógico, a atenção, o trabalho em grupo, o respeito e o manejar a tecnologia dentro das nossas salas de aula”, destaca a secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga.

Além da reportagem, para contar sobre o programa, os benefícios e desafios de se trabalhar com a educação digital nas escolas do município, o CEO de A Recreativa, Rubens Massa, o diretor de experiência educacional do Ativamente, Gustavo Bonafé e a pedagoga Thaís Morgana, responsável pelo projeto, também participaram do podcast da Revista Educação. O material está disponível no link https://revistaeducacao.com.br/2023/03/29/podcast-programacao-e-robotica/.