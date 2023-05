PM recupera veículo furtado em Poços durante operação “Maio Amarelo”

Poços de Caldas, MG – No último dia 2 de maio, por volta das 21h15, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, conseguiu localizar um veículo produto de crime. Durante o lançamento da operação “Maio Amarelo” na LMG 877, km 14, em Poços de Caldas, o veículo I/Audi TTS CP 2.0TFSI, de cor branca, foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Segundo informações, o veículo havia sido furtado em 30/04/2023, conforme REDS-2023-020347420-001. A equipe responsável pela operação foi composta pela VP Rv 30498, com a participação dos policiais Sgt Soares e Sd Oliveira. Após o veículo ser encontrado, foram realizados os procedimentos legais cabíveis para a devolução do mesmo ao proprietário.