Poços sem doses da vacina contra meningite para pessoas a partir de 16 anos

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas enfrenta uma situação delicada em relação à vacinação contra a Meningite C. A secretaria de Saúde informou que as doses destinadas para as pessoas a partir de 16 anos se esgotaram nesta quarta-feira (03), totalizando 11.075 doses aplicadas em todo o município. Ainda segundo a secretaria, o município está aguardando a chegada de uma nova remessa de vacinas para poder continuar com a imunização desse público. Enquanto isso, apenas as crianças de 03 meses, 05 meses e 01 ano têm acesso à vacina contra meningite.

É importante ressaltar que a meningite é uma doença grave e pode ser fatal em alguns casos. Por isso, é fundamental que a população esteja vacinada, especialmente aquelas pessoas que estão em grupos de risco, como é o caso dos adolescentes e jovens adultos.

Diante desse cenário, é essencial que a população de Poços de Caldas se mantenha atenta às informações divulgadas pela Secretaria de Saúde e aguarde a chegada da nova remessa de vacinas. Além disso, é importante que as pessoas sigam as medidas preventivas, como a higiene das mãos, para evitar a propagação da doença.