Polícia Militar recupera motocicleta furtada durante ação tática móvel

Poços de Caldas, MG – No último dia 2 de maio, a Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado em Poços de Caldas. A equipe policial tático móvel foi acionada pelo COPOM para verificar a presença de um veículo abandonado na Avenida Iolanda Junqueira Mello, no cruzamento com a Avenida Alcoa. Chegando ao local, os policiais constataram que se tratava de uma motocicleta Honda/CB 650F, na cor preta.

Após uma pesquisa no sistema informatizado, os policiais confirmaram que o veículo tinha uma queixa de furto datada do dia 30/04/2023. Com base nessa informação, o veículo foi removido pelo serviço credenciado pelo DETRAN e a localização foi registrada para os devidos fins.