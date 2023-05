Procon Poços de Caldas participa de capacitação em Belo Horizonte

Poços de Caldas, MG – O Procon de Poços de Caldas foi selecionado e esteve entres os 25 Procons do Estado convidados para participar do Curso de Capacitação no Sistema ProConsumidor para Multiplicadores, em Belo Horizonte.

O ProConsumidor é um sistema de apoio ao consumidor, por meio do qual é possível registrar reclamações, denúncias e consultar procedimentos em andamento. O objetivo do sistema é trazer mais celeridade, substituindo a plataforma do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) e reunindo dados dos 615 Procons existentes nos Estados e no Distrito Federal.

O evento teve como principal objetivo, capacitar e especializar técnicos e agentes dos órgãos de proteção e defesa do consumidor dos Procons em relação ao Sistema de Atendimento Proconsumidor.

A iniciativa foi ofertada pela Senacon, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em Belo Horizonte.

A programação do evento foi composta por diversas palestras, visando a Capacitação, através de apresentações, Exposições dialogadas, exposição a partir de estudos de casos práticos, atividades práticas, totalizando 12 horas-aula.

Além de Poços de Caldas, o evento contou com a participação de representantes de Procons estaduais, municipais, legislativos ou regionais de Guaxupé, Itabira, Nova Lima, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Campo Belo, Itajubá, Barbacena, Extrema, Lavras, Ibirité, Divinópolis, Uberaba, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Uberlândia, Ponte Nova, Viçosa, Aimorés, Governador Valadares, Contagem e até do Procon Estadual do Mato Grosso do Sul.

Antes de iniciar o curso, o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon, Ricardo Lovatto Blattes, falou sobre a estrutura do órgão, depois mencionou alguns desafios que estão pela frente, como a criação de novas regras para o crédito consignado e o fenômeno do superendividamento, além da publicidade de fraude que vem aumentando nos meios digitais. Segundo ele, as plataformas digitais que hospedam esses conteúdos têm de ser responsabilizadas.

A coordenadora do Procon de Poços de Caldas, Fernanda Soares, ressalta é sempre bom aprimorar e atualizar as equipes para dar condições de perfeito atendimento aos consumidores. ” É um sistema mais simples e mais adaptado às necessidades de atuação dos órgãos de defesa do consumidor no atendimento ao cidadão. Seu objetivo é propiciar atendimentos mais céleres e encaminhamentos mais efetivos, chegando às soluções desejadas com maior rapidez.”