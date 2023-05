Bombeiros de Poços socorrem vítima de acidente na Serra do Selado

Poços de Caldas, MG – Na tarde quarta-feira, 03/05, um acidente envolvendo um implemento agrícola foi registrado na zona rural de Bandeira do Sul, próximo à Rodovia BR 146, descendo a Serra do Selado. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado por volta das 18h12 para atender a ocorrência.

De acordo com informações obtidas no local, o veículo teria caído em um barranco de aproximadamente 10 metros de altura, ficando apoiado em uma árvore. A vítima, um jovem do sexo masculino, de 22 anos, não estava presa debaixo do veículo, mas apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito.

Os bombeiros imobilizaram a vítima e a colocaram em uma maca para ser transportada ao Hospital Santa de Poços de Caldas. No momento do acidente, estavam presentes no local uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e também o SAMU de Cabo Verde.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter a atenção e os cuidados necessários ao utilizar veículos e equipamentos agrícolas, especialmente em áreas de risco e de difícil acesso como essa região da Serra do Selado.