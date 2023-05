Governo de Minas vai em missão aos EUA para atração de novos investimentos

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema embarca para os Estado Unidos em missão internacional, nesta sexta-feira (5/5), para oficializar e trazer mais investimentos para Minas Gerais. A comitiva do Governo de Minas fará uma série de encontros com empresários e investidores em Boston e Nova Iorque.



O primeiro encontro do governador será no sábado (6/5), em Boston, com os diretores da Boston Metal, que já com negociações avançadas para investir em Minas Gerais.



A Boston Metal é uma startup de tecnologia criada e desenvolvida em uma das melhores universidades do mundo e a principal referência em ensino e pesquisa em inovações tecnológicas, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Entre seus apoiadores e investidores mais conhecidos no Brasil estão, por exemplo, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e os grupos BMW e Arcelor.



Vale da Esperança



Já em Nova Iorque, na terça-feira (9/5), um dos principais compromissos de Zema será o lançamento mundial do ‘Vale do Lítio’. O projeto econômico-social visa desenvolver cidades do Vale do Jequitinhonha, Nordeste e Norte do estado em torno da cadeia produtiva do lítio, gerando mais empregos e renda para a população de uma das regiões que mais necessitam de desenvolvimento em Minas Gerais.



“Reafirmei o compromisso, no início deste segundo mandato, de fazer um governo capaz de avançar ainda mais em um cenário de equilíbrio fiscal, depois do desafio enfrentado e vencido de colocar Minas de novo nos trilhos”, destaca o governador. “Gerar empregos e renda de qualidade para os mineiros é prioridade, e fazemos isso com mais investimentos, menos burocracias e mais liberdade econômica. Vamos transformar a realidade de quem vive no Vale do Jequitinhonha”, ressalta.



O lítio é um mineral utilizado em diversas aplicações, sendo a mais comum a fabricação de baterias de longa duração, que equipam veículos elétricos e aparelhos eletroeletrônicos. Por isso, será um item muito demandado nos próximos anos pela indústria em geral.



O lançamento, em Nova Iorque, será na Nasdaq, maior bolsa de valores do mundo em negócios de tecnologia e inovação.