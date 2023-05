Minas Gerais recebe mais 200 mil doses da vacina contra a meningite

Belo Horizonte, MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que recebeu, na quarta-feira (3/5), 100 mil doses da vacina contra a meningite. Outras 100 mil já haviam sido entregues pelo Ministério da Saúde na terça-feira, (2/5). Mais 200 mil doses devem chegar em Minas Gerais nesta quinta-feira (4/5), segundo previsão do órgão federal, totalizando o pedido inicial da secretaria mineira de um quantitativo de 400 mil unidades do imunizante.

As novas doses recebidas foram entregues na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, para conferência e armazenamento adequado. A distribuição será realizada conforme a demanda dos municípios, que devem solicitar o número de doses necessárias do imunizante para a Unidade Regional de Saúde de referência.

Na última semana, a SES-MG ampliou o prazo para a vacinação contra a meningite C no Estado até o dia 30/7 para todos os mineiros que tenham 16 anos de idade ou mais, e ainda não se imunizaram contra a doença.

O imunizante já é disponibilizado também na rotina de vacinação infantil estabelecida pelo Calendário Nacional de Vacinação. O esquema primário é composto por duas doses que devem ser administradas aos 3 e 5 meses de vida. A dose de reforço deve ser aplicada, preferencialmente, aos 12 meses, seguindo a orientação do Programa Nacional de Imunizações. Crianças que por algum motivo não receberam as doses nas idades indicadas poderão ser vacinadas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme instrução do Ministério da Saúde.

As doses recebidas serão distribuídas para o atendimento da vacinação de rotina, seguindo as orientações do Calendário Nacional de Vacinação. O atendimento ao público ampliado acontecerá de acordo com a disponibilidade de doses e o consequente envio dos imunizantes por parte do Governo Federal.

A orientação é que as pessoas procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação do cartão de vacina. O imunizante é gratuito, oferecido pelo Sistema Único de Saúde.