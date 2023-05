Remada Aventura é realizada na represa Bortolan em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – No último domingo (30), dezenas de remadores de Poços de Caldas e outras cidades se reuniram para participar do passeio ecológico na represa Bortolan, como parte do circuito interior paulista e sul de Minas. A saída foi no Clube Náutico Praia do Sol, onde os participantes receberam brindes e medalhas de participação.

Entre os remadores estava o atleta paralímpico Isaac José Ribeiro, que representou o Brasil em diversas competições. O objetivo do evento foi incentivar a preservação do meio ambiente, plantar árvores, recolher lixo e promover a conscientização ambiental.

O cenário deslumbrante e o dia ensolarado contribuíram para o sucesso do evento. Segundo Cristiane Staiger, foi um domingo perfeito: “Ventando um pouquinho mais foi bem legal esse evento reunindo o pessoal e o intuito foi reunir atletas tanto do interior de São Paulo quanto do Sul de Minas para que todos tomem conhecimento que é uma modalidade esportiva.”

A largada foi prestigiada pelo vereador Paulista e pelo vice-prefeito Júlio César Freitas, que são grandes incentivadores do esporte. Paulista destacou a ação significativa da Associação de Remo e Canoagem de Poços de Caldas, que tem dado um show em relação aos eventos na represa Bortolan, além das ações sociais e da representatividade no município.

O vice-prefeito também elogiou o evento e a integração das famílias: “Evento maravilhoso, lugar que a gente tem o maior carinho que é a represa Bortolan e um evento lindo proporcionando integração de famílias e só tenho que parabenizar a Associação através do Rafael, o Anderson, a Cris, enfim todos que ajudam o remo crescer cada vez.”

O sucesso da remada aventura na represa Bortolan em Poços de Caldas mostrou que o esporte e a conscientização ambiental podem caminhar juntos em busca de um mundo melhor.

“Foi domingo maravilhoso onde reunimos amigos e adeptos e fazendo essa etapa do circuito remado aventura com a intenção de preservar o meio ambiente, plantar árvores, recolher lixo e ter essa essa ambiental. O objetivo é que o pessoal possa ter essa consciência ambiental, recolher lixo, plantar e ver a natureza”, destacou Rafael Halphen.

