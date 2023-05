Remador paralímpico Isaac Ribeiro destaca importância de mais eventos na região

Poços de Caldas, MG – O remador paralímpico Isaac Ribeiro foi um dos participantes do evento realizado em Poços de Caldas, MG. Isaac é um atleta renomado, com cinco títulos brasileiros e sete títulos estaduais de remo no Rio de Janeiro, além de medalhas conquistadas em competições internacionais, como a medalha de prata na Copa do Mundo de 2012, em Belgrado, Sérvia. Ele ficou encantado com a beleza da represa Bortolan e destacou a importância de mais eventos esportivos na região.

Isaac recebeu o convite do Rafael, do Remo de Poços de Caldas, para participar da remada ecológica, e trouxe sua equipe de Itamonte, cidade onde reside. Ele também aproveitou para divulgar um evento que acontecerá em Itamonte em agosto. Praticando remo há dezesseis anos, Isaac percebe que o esporte está em ascensão no Brasil, com mais patrocínios, competições e apoio do Comitê Paralímpico.

Além de competir, Isaac dedica-se à formação de novos talentos por meio de sua escolinha de remo. Ele elogia a beleza da represa Bortolan e destaca a importância de movimentar a cultura esportiva na região, trazendo outras modalidades de esportes para Poços de Caldas. Embora não esteja mais nos clubes de alto rendimento, sua prioridade é a escolinha, com o objetivo de revelar novos atletas e incentivar a prática do esporte na região.

Isaac descarta a ideia de voltar a representar o Brasil em competições, já que atualmente está fora a dos clubes de alto rendimento, mas espera revelar um atleta que se torne um campeão como ele foi no passado. Ele finaliza destacando a importância de mais eventos esportivos na região e parabeniza Poços de Caldas pela beleza da represa Bortolan.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com