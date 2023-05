Talentosa artista de Poços conquista público com música e uma bela voz

Poços de Caldas, MG – Jéssica Mendes, a talentosa artista de Poços de Caldas, tem conquistado o público local e além com seu encanto musical. Com seus shows com bandas e apresentações em diversas cidades, ela se tornou um nome familiar em muitos lares e seus talentos foram reconhecidos pelas rádios e TVs locais, como a Band FM, Jovem Pan, Carol on Nights, Onda Poços, Mak Rádio, entre outras.

Jéssi canta desde seus 8 anos e hoje, aos 26 anos, Jéssica continua aprimorando seu talento e atendendo ao público de Poços e região com seu amplo repertório. Ela se apresenta em bares, festas particulares e eventos em geral, além de atender a rede hoteleira da cidade. Seus shows são personalizados de acordo com o desejo do contratante, demonstrando seu amor e dedicação à arte musical.

“É uma honra e um prazer poder compartilhar minha música com as pessoas”, diz Jéssica. “Eu sempre tento atender às expectativas dos meus clientes e tornar sua noite especial. Eu amo o que faço e estou sempre buscando melhorar e crescer como artista.”xx

A paixão e o comprometimento de Jéssica Mendes em sua arte musical são evidentes em cada nota que ela toca. Com seu talento e carisma, ela é uma artista que não deve ser ignorada e certamente continuará a surpreender e encantar todos que a ouvem.