Poços recebe o “Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais”

Poços de Caldas, MG – A Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais – através do Comitê de Interiorização, realiza a primeira edição 2023 do “Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais.”, 05 de maio, às 14h, em Poços de Caldas, promovendo um encontro entre empresários da região sul do Estado de Minas Gerais no Palace Hotel.

O Road Show é destinado ao empresariado, para trazer oportunidades e fortalecer as relações bilaterais entre a Itália e a comunidade citada devido à grande quantidade de famílias na região.

Na abertura, às 14h00, a Câmara Italiana lança o livro: “Imigrantes e empreendedores: a influência da imigração italiana em Minas Gerais” em celebração aos 25 anos da instituição.

Para divulgar o livro e apresentar o projeto, a palestra de apresentação do livro com o escritor, Anísio Ciscotto Filho, que conduzirá um bate-papo com o público sobre o processo de desenvolvimento do projeto, sua relação com a história da própria Câmara de Comércio Italiana e com a história dos perfis abordados na publicação.

O livro “Imigrantes e Empreendedores: a influência da imigração italiana em Minas Gerais” é um projeto realizado pela Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, nº 8.313, com patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, apoio da OMR Componentes Automotivos, da Ventana Serra do Brasil e do Grupo Rima.

Logo depois acontece o “Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais”, em parceria, com a Prefeitura de Poços de Caldas, apoiado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), pela Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e pela Empresa Ferrero.

Haverá uma troca de experiências entre o presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Valentino Rizzioli, Nicoletta Gomiero, Cônsul da Itália em Minas Gerais, Sérgio Azevedo, Prefeito de Poços de Caldas, Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Batista, Presidente da Regional Sul FIEMG, e Marcello Farias, Diretor de Comércio Internacional da SEDE/MG.

Segundo o presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Valentino Rizzioli é importante estarmos nas cidades do interior e trazermos oportunidades de negócios. “O momento é favorável para captarmos oportunidades de negócios com empresas italianas. Por conta do forte vínculo comercial e, também, cultural entre Minas e a Itália, estamos confiantes em relação aos resultados dessa missão”.

SERVIÇOS

Hora:14H00

Local: Palace Hotel

Lançamento livro: “Imigrantes e empreendedores: a influência da imigração italiana em Minas Gerais”

O evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições aqui.

Hora:15h00

Local: Palace Hotel

“Road Show: promovendo as relações comerciais Itália – Minas Gerais.”

As inscrições são gratuitas e as vagas, limitadas.