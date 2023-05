Programa “Saúde Fila Zero” zera mais 06 especialidades que estavam com demanda reprimida

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (04), o Programa “Saúde Fila Zero” da secretaria de saúde atingiu mais uma meta, foram mais 06 especialidades com demanda reprimida zeradas.

Toda a equipe da secretaria de Saúde participou do momento onde foi batido o sino instalado no local, como forma de comemoração. Desta vez, o prefeito Sérgio Azevedo acompanhado do secretário de Saúde Thiago Mariano e do secretário Adjunto de Saúde esteve acompanhado da ex-secretária adjunta de Saúde Rosilene Faria e dos servidores da Central de Marcação Elaine Cristina Reis e o Marcelo Braga Ferreira.

O objetivo do Fila Zero é realizar todos os procedimentos represados até dezembro de 2022 a serem realizadas durante o ano de 2023, colocando em dia uma fila que em alguns casos passa de 5 anos. São mais de 50 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

Dentre as demandas zeradas nesta semana, estão as seguintes especialidades: Angiologia, Colonoscopia, Doppler de carótida, Mastologia, Ultrassom e Fisioterapia.

Ao todo, já são 14 procedimentos zerados e incluem também: dermatologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, hematologista, consultas ortopédicas, consultas psiquiátricas e teste ergométrico.

Além dos procedimentos que já estão com a demanda zerada, outras especialidades estão com as demandas fluindo com celeridade. Dos mais de 50 mil procedimentos, 26.018 já foram realizados nos 04 meses do ano.

O secretário de Saúde, Thiago Mariano enalteceu mais uma vez o trabalho realizado por toda equipe e destacou a dedicação da Central de Marcação. “Estamos mais uma vez comemorando uma nova vitória do Fila Zero. Esse resultado só é possível devido ao empenho e dedicação de todos os servidores da secretaria de saúde, especialmente os servidores da Central de Marcação, que tem se desdobrado para que os procedimentos sejam realizados. Essa é uma conquista de todos nós. Estamos dando continuidade ao trabalho realizado pelo ex-secretário de Saúde Dr. Mosconi e pela ex-secretária adjunta Rosilene Faria e nestes 04 meses já tivemos várias conquistas e continuaremos trabalhando para cumprir nosso compromisso de zerar os procedimentos represados até dezembro de 2022.”

O prefeito, Sérgio Azevedo exaltou o sucesso do Programa “Saúde Fila Zero”. “Passamos pela pandemia muito bem e ficou essa demanda de procedimentos reprimido, mas até dezembro vamos vencer esse desafio. Parabéns à todos. Muita gente duvidou desse projeto ousado que lançamos, mas ninguém sabia da força dessa equipe da secretaria de saúde. Nossa cidade está batendo índices em todos os quesitos, é a cidade que mais cresce no Estado e com a saúde não poderia ser diferente, a secretaria de Saúde é o principal setor e está sendo valorizado. ”

Participaram da cerimônia também o secretário de Governo Paulo Ney de Castro Jr., a secretária de Administração Ana Alice de Souza, o secretário de Comunicação Social Antônio Donizette Albino, a secretária de Promoção Social Marcela Carvalho Messias e servidores da secretaria de Saúde.

Os demais dados detalhados podem ser conferidos pelo link: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/filazero/