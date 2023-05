Campanha reforça a importância de ações para reduzir acidentes de trânsito

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas através da Defesa Social chama a atenção para o mês “Maio Amarelo” que é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, pretende sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Em Poços diversas ações são realizadas durante todo o mês. Nesta sexta-feira(05) pela manhã aconteceu a primeira ação no colégio Lions Club, uma palestra para as crianças de 04 a 10 anos, pelos Agentes de Trânsito, que abordaram educação no trânsito, com as cores do semáforo, como funciona a sinalização, importância do cinto de segurança, cadeirinha e os problemas de uso de celular. As crianças ainda receberam um certificado de participação.

Para o secretário de Defesa Social é importante começar na base. “As crianças reforçam a educação no trânsito e muitas vezes ensinam seus cuidadores. Vamos ter diversas ações durante o mês reforçando a segurança de todos.”

O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”, definido pela Resolução nº 980/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conta com apoio de vários setores da esfera do governo, órgãos e instituições públicos e privados afins e correlatos com o setor dos transportes.

De acordo com dados oficiais, o nome “Maio Amarelo” tem relação com as placas de sinalização de trânsito, que indica atenção e precaução.

Responsabilidade

no trânsito

Os acidentes e mortes no trânsito ainda são uma realidade alarmante no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente, ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Além disso, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito, o que impacta não apenas a vida delas, mas também de suas famílias e da sociedade na totalidade.

É necessário adotar comportamentos seguros no trânsito, como respeitar os limites de velocidade, não dirigir sob efeito de álcool ou drogas, usar o cinto de segurança, cumprir as leis de trânsito e estar atento às condições das vias.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos, não apenas dos motoristas, mas também de pedestres, ciclistas e motociclistas. O respeito pelas leis de trânsito e a adoção de comportamentos seguros ao utilizar as vias públicas são imprescindíveis para evitar acidentes e mortes.

Completa que as leis em níveis nacional, estadual e municipal que relacionam à direção sob efeitos do álcool, uso de cinto de segurança, limites de velocidade, capacetes e sistemas de retenção para crianças devem ser cumpridas e, assim, resultar na redução das mortes e lesões no trânsito.

AÇÕES EM POÇOS DE CALDAS

05/05 – 8:00 e 14h – Palestra no Colégio Lions Club, para alunos de 04 a 10 anos; 09/05 – Palestra no Horto Municipal com participação dos Agentes de Trânsito; 10/05 – Palestra na Escola Lumiar – Agentes de Trânsito o Horto Municipal; 11/05 e 12/05– 17h às 18h30 – Stand no Hospital Santa Casa com ações de segurança no Trânsito; 15/05 – 10h e 15h – Palestra na Escola Alvino Hosken de Oliveira; 16/05 – 9h40 às 12h45 – Palestra no colégio CEPOC para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio com conscientização aos acidentes de trânsito e as infrações; 18/05 e 23/05 – 13h às 16h – Blitz na FEPASA com o apoio do CEPOC que levaram alunos de 9 e 10 anos para abordar os veículos; Distribuição de mudas com o Horto Municipal. Apoio da Auto Escola Zequinha; Secretária de Saúde; 24/05 – 7h – Blitz na escola João Eugênio com participação dos alunos na abordagem e 25/05 – Blitz realizada pelo DER e os Agentes de Trânsito.