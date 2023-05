Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza encerra turnê “Dois Rios” com show gratuito

Poços de Caldas, MG – O Duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza apresenta o último show que faz parte da turnê “Dois Rios”. O evento acontece no Teatro Nicionelly Carvalho, na Cia Bella de Artes, no sábado, 6 de maio, às 20h, com entrada gratuita e compondo a programação do Encarte Musical.

No repertório serão apresentadas composições autorais, traduzidas em arranjos para violão 7 cordas e flauta transversal, fruto da afinidade musical e da necessidade dos dois artistas de externar sua arte através de uma paixão em comum, a música instrumental brasileira.

Em 2022, o duo mineiro foi vencedor do 21º Prêmio BDMG Instrumental, um dos principais festivais da cena de música instrumental do país. No mesmo ano, os dois se apresentaram em importantes palcos de Minas Gerais e São Paulo, com destaque para os shows no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte e no Instrumental Sesc Brasil do SESC Consolação São Paulo, ambos com a participação especial do renomado músico e compositor André Mehmari. Também promoveram uma circulação de shows gratuitos em Poços de Caldas, ocupando diferentes espaços da cidade desde o lançamento do disco “Dois Rios”.

Para 2023, o duo está em fase de produção de novo trabalho, que tem estreia prevista ainda para o primeiro semestre. O show de encerramento da turnê marca o sucesso da parceria entre os artistas e promete ser um momento bastante especial para a música instrumental mineira.

A proposta é viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, produção da Carvalho Agência Cultural, contando com o patrocínio do Grupo DME e apoio da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura de Poços de Caldas, Encarte Musical e do Instituto Cultural Cia Bella de Artes.