Master da Caldense fará amistoso nos Estados Unidos neste domingo

Poços de Caldas, MG – Neste domingo, dia 7 de maio, a equipe Master de jogadores da Veterana realizará um amistoso internacional, que será disputado nos Estados Unidos, enfrentando a Seleção de Mount Vernon, no Club Sports Underdome. A partida histórica contará com a presença de vários ex-jogadores que atuaram pela equipe da Caldense ao longo dos anos.

A iniciativa do amistoso partiu do diretor do futebol master Antônio Carlos Cava, o Chifrinho, que viajou para Nova York a passeio com a sua família e aproveitou para encontrar amigos e ex-jogadores da Veterana que moram na região de Mount Vernon. A localidade é muito conhecida por ser o lar de diversos brasileiros, inclusive de muitos poços-caldenses que se mudam para os Estados Unidos. A partir do encontro surgiu a ideia da realização da partida, na intenção de levar o nome da Caldense além das fronteiras mais uma vez na sua história.

Não é a primeira vez que as cores alviverdes são representadas fora do Brasil. No ano de 2000, por exemplo, os juniores da Veterana viajaram para a França e para a Itália para participarem de um torneio internacional enfrentando diversos times da Europa. Durante a jornada, a Caldense enfrentou equipes como o time espanhol Athletic Club, comumente conhecido por Athletic Bilbao, e as equipes italianas de Vicenza e a célebre A.S. Roma.

Entre os jogadores que participarão da partida, estão nomes históricos como Uanderson Benedetti, que representou as cores da Veterana durante o início da década de 80 atuando como zagueiro, mesma posição de seu pai, Miguel Benedetti, que também foi um dos maiores defensores da história da Caldense. Renê também estará no elenco da partida. Sempre conhecido pela sua raça dentro de campo, o jogador foi capitão da Veterana durante a década de 80 e início da década de 90. Além deles, jogarão também Joaci, Luisinho, Zé Carlinho, Deley, Dudu, Dourival, entre outros, além da presença de Guru (categoria de base) e do massagista Áureo César.