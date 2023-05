Polícia Militar recupera motocicleta roubada e prende autor do roubo

Poços de Caldas, MG – Na noite de quinta-feira, 4 de maio, a Polícia Militar de Poços de Caldas agiu com rapidez e eficiência na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão do autor do roubo. A vítima, identificada apenas como G-R-S, relatou que foi abordada por um indivíduo forte de pele negra, que usava calça de moletom escura e blusa de frio preta. O indivíduo anunciou o assalto com uma arma preta e roubou sua motocicleta Honda XRE 300 preta e seu capacete, fugindo em direção ao centro da cidade.

Logo após a informação ser repassada às demais viaturas, a equipe tático móvel avistou uma motocicleta com um capacete preto na Avenida Alcoa, sentido Cemitério Parque, e decidiu abordá-la. O condutor não obedeceu à ordem de parada e imprimiu mais velocidade, mas a equipe conseguiu identificar que era a motocicleta roubada minutos antes.

O condutor da motocicleta realizou manobras perigosas e transitou na contramão de direção, tentando impedir que a viatura o ultrapassasse, e continuou sua tentativa de fuga em direção à cidade de Andradas. A Polícia Militar comunicou a cidade de Andradas sobre a perseguição e solicitou o cerco, mas o indivíduo conseguiu romper o cerco e continuou sua tentativa de fuga.

No perímetro urbano da cidade de Andradas, o condutor transitou pela contramão de direção, realizou várias manobras perigosas e tentou atropelar pedestres. Ao avistar a viatura policial, efetuou um disparo contra os policiais, mas foi repelido pelos militares, que revidaram com dois tiros. O autor conseguiu fugir a pé e se escondeu em um terreno fê

O indivíduo detido durante a ação policial é oriundo da cidade de Campestre/MG e possui várias passagens pela polícia, principalmente por crimes de roubo e tráfico de drogas. Esse fato reforça a importância da ação da Polícia Militar em manter a segurança pública e prender indivíduos que representam riscos à sociedade. O autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para a conclusão do boletim de ocorrência e para ser entregue à justiça. A ação rápida e eficiente da Polícia Militar garantiu a prisão do autor e evitou que outras pessoas fossem vítimas de assaltos.