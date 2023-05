Polícia Militar Rodoviária prende motorista inabilitado durante fiscalização

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar Rodoviária realizou uma abordagem durante fiscalização de trânsito na LMG 877, km 14, em Poços de Caldas/MG, na tarde de sexta-feira (05/05/2023). O veículo VW Gol, cor vermelha, conduzido por G.A.F.F., 20 anos, sexo masculino, foi parado pela equipe policial por estar sendo dirigido por um motorista inabilitado. Logotipo

Diante do fato, o condutor inabilitado foi preso em flagrante e assinou o termo de compromisso, sendo liberado no local. Já o Fiat Uno foi removido por estar com licenciamento vencido desde o ano exercício de 2020.

A ação da Polícia Militar Rodoviária tem como objetivo a fiscalização e prevenção de infrações no trânsito, dentro da campanha do “Maio Amarelo: No Trânsito, escolha a vida”. A equipe responsável pela abordagem foi a VP Rv 32469, composta pelo Sargento Del Aguila e Soldado Thássia, a VP Rv 30442, composta pelo Sargento Medeiros e Soldado Oliveira, e a VP Rv 28042, composta pelo Sargento Soares e Sargento Roosevelt. Foram lavradas 7 autuações.