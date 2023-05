Pres. da ALMG substitui Zema

O presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite (foto) está exercendo desde sexta-feira, 5, o cargo de governador do Estado. Leite está à frente do Executivo por conta da viagem de Romeu Zema aos Estados Unidos entre 5 e 11 de maio. Na ausência do governador, quem deveria assumir o cargo seria o vice-governador Mateus Simões, mas ele também está fora do país. Simões retorna a Belo Horizonte a partir de quarta-feira, 10. Com a posse, Tadeu Martins passa a ser o segundo norte-mineiro a exercer o cargo. Antonio Gonçalves Chaves foi presidente das Províncias de Minas Gerais e Santa Catarina, no século 19. (Gazeta Norte Mineira)

Patos tem mostra de pratos com milho

Será realizada na próxima segunda-feira (8), mais uma Mostra de Pratos Típicos com Milho – Versão Light e Diet, promovida pelo Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam). O evento é uma promoção do Projeto “Mais Cultura no Campus” e será realizado em parceria com o curso de Nutrição, dentro da programação da sua semana acadêmica. Serão apresentadas cinco receitas à base de milho. A Mostra já faz parte do calendário de eventos da cidade, durante as comemorações do aniversário de Patos de Minas. (Folha Patense)

Usiminas faz reforma do alto-forno 3

A reforma do alto-forno 3 da Usiminas, maior investimento da empresa nesta década, já iniciada na Usina de Ipatinga, registra a maior parte das contratações de trabalhadores do Vale do Aço, conforme destaca a empresa. Até o momento, cerca de 6 mil vagas temporárias foram geradas e sete em cada dez funcionários contratados são da região, ou seja, 70% da mão de obra é local. O pico da obra está previsto para o próximo mês de junho, quando as contratações devem atingir 9 mil pessoas. No contexto da reforma, a Usiminas Mecânica continua com vagas disponíveis. (Jornal Diario do Aço – Ipatinga)

Evento passa por Itatiaiuçu e Itaúna

O projeto “A Máquina do Tempo” passou por Itatiaiuçu e Itaúna, encantando a todos. Escolas e comunidade receberam as ações, que buscam conscientizar crianças, jovens e adultos sobre a importância dos cuidados com a natureza, com muita diversão. A iniciativa contou com patrocínio da Mineração Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas e das prefeituras. Em ambas as cidades, escolas municipais receberam contações de histórias e workshops de maquiagem, danças urbanas e jogos cênicos, contemplando uma ampla faixa etária de alunos. Também foram realizadas apresentações do espetáculo “A Máquina do Tempo” em espaços públicos. (Jornal Integração – Itaúna)

Capinópolis recebe doação da Receita

Uma ação do Departamento de Convênios junto à Receita Federal – polo Ituiutaba, possibilitou que o Município de Capinópolis recebesse a doações de vários materiais e equipamentos que foram apreendidos pela Receita Federal e que foram encaminhados para uso e doação do Município de Capinópolis. Em nota, o Município de Capinópolis agradeceu a parceria da Servidora da Receita Federal de Ituiutaba Nilda pela parceria em auxiliar no recebimento dos referidos materiais. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Cachoeira tem novo sistema de água

O distrito de Cachoeira do Campo e região estão prestes a receber um novo sistema de abastecimento de água, que vai melhorar significativamente a qualidade e a disponibilidade do abastecimento para a população local. A Saneouro, empresa responsável pela obra, segue em ritmo acelerado com a perfuração do novo poço artesiano no Vila Alegre, que irá beneficiar cerca de 9.600 pessoas dos distritos de Cachoeira do Campo, Glaura e Santo Antônio do Leite, além das localidades de Bandeirinhas, Catete, Chapada e Gouveia. Atualmente o abastecimento pode ficar comprometido, principalmente em períodos de chuvas, em função da fragilidade do sistema Funil. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br