Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 06, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 26 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Neste sábado, 6, as condições meteorológicas são favoráveis à estabilidade do tempo em praticamente toda Minas Gerais. Assim, a previsão é de sol com poucas nuvens em todas as regiões do Estado.