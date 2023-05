Projeto ‘Vem Dançar Comigo’ agita Poços com clássicos dos anos 60, 70 e 80

Poços de Caldas, MG – No último dia primeiro de maio, o Parque Municipal de Poços de Caldas recebeu a primeira apresentação do projeto “Vem Dançar Comigo”, idealizado pelas professores Andreza Martins Reis e Ana Paula, realizado através da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Esportes, com incentivo da empresa Palace Hotel, de acordo com a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8.624/09.

Com músicas dos anos 60, 70 e 80, a proposta do projeto é trazer de volta à cena as grandes canções da época, incluindo clássicos de artistas como Cindy Lauper, Bee Gees e Madonna. O objetivo é colocar as pessoas para dançar e se divertir em um ambiente descontraído e animado.

Durante a apresentação, o clima foi de muita animação e descontração, com o público dançando e se divertindo ao som das músicas. Além disso as professoras de dança, Ana Paula e Andrezza auxiliam na condução dos movimentos e tornam a experiência ainda mais completa.O projeto “Vem Dançar Comigo” é mais uma iniciativa promovida pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte em Poços de Caldas, que tem como objetivo incentivar a prática esportiva e cultural na cidade. Com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Esportes e da empresa Palace Hotel, o projeto tem tudo para se tornar um sucesso e animar ainda mais os moradores da cidade.