Acidente com seis feridos na rodovia MG 455, próximo a Andradas

A PM, através da PMR, foi acionada para atender um sinistro com vítima na rodovia MG 455, km 40, próximo a Andradas. No local, constatou-se que o condutor do veículo Fiat Uno, identificado como R.D.S., transitava no sentido crescente e invadiu a pista contrária diversas vezes, vindo a colidir frontalmente com o veículo VW FOX, conduzido por J.A.J.B., que seguia sentido descrescente. Em decorrência da colisão, o veículo VW/FOX colidiu e tombou o veículo FIAT/PALIO, que seguia sentido crescente com o condutor M.A.D.S. e mais quatro ocupantes.

O acidente resultou em seis feridos, e o condutor do Fiat Uno, após ser socorrido para o Hospital de Santo Antônio do Pinhal para observação, foi constatado que apresentava sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante. Após ser convidado a realizar o teste do etilômetro, foi aferido o valor de 0,65 MG/L.

O veículo Fiat Uno, com licenciamento de 2021, foi removido ao pátio, enquanto os veículos VW FOX e Fiat Palio foram liberados para os responsáveis no local do sinistro. A delegacia de Poços de Caldas/MG e a delegacia de São João da Boa Vista/SP foram informadas sobre o ocorrido, sendo orientado que o autor apresentasse a ocorrência na delegacia do Estado de São Paulo (São João da Boa Vista).

A equipe responsável pelo atendimento da ocorrência foi composta pelo Sgt Leonardo e pela Sd Marcelo, utilizando a viatura VP 30442. Foi dada a devida ciência ao Copom sobre a situação.