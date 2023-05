Polícia Militar prende autor de feminicídio e lesão corporal em Andradas

Andradas, MG – Na madrugada sábado (6), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de feminicídio e lesão corporal em Andradas, na Av. Feldspato com Rua Plutônio. Segundo informações recebidas, um indivíduo havia esfaqueado sua ex-esposa e seu filho pequeno.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a veracidade dos fatos e acionaram o SAMU para socorrer as vítimas. Infelizmente, a vítima feminina, identificada como K. S. S. já havia falecido quando chegou ao PAM, enquanto a outra vítima, N. G. S. S., sofreu lesões leves na perna e no braço.

A mãe da vítima fatal relatou que o casal sempre discutia e estava separado há uma semana. Na data do crime, o autor entrou em contato com a vítima para visitar o filho. A vítima encontrava-se em um bar próximo e saiu do local apenas para conversar com o autor. Durante a conversa, os dois começaram a discutir e a vítima saiu andando pela rua com o filho no colo. O autor então seguiu a vítima e desferiu diversos golpes de faca, acertando o filho do casal também.

Os militares iniciaram as buscas pelo autor, que foi visto nas proximidades do rio, no bairro Sete de Setembro, e pulou no rio antes de evadir para o matagal. A equipe da ROCCA foi acionada em Poços de Caldas para auxiliar nas buscas.

Por volta das 06h30, o autor, identificado como J.S.S, de 29 anos e pedreiro, foi localizado e preso em flagrante. A arma utilizada no crime, segundo o autor, foi jogada no rio. O local do crime foi isolado e a perícia técnica realizou os trabalhos necessários.

O autor está sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.