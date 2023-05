Incêndio em residência no Bairro São Sebastião mobiliza Corpo de Bombeiros

Poços de Caldas, MG – Na manhã de domingo (7), o Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas-MG recebeu um chamado via tridigito 193 para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada no Bairro São Sebastião. O imóvel, de quatro cômodos, abrigava uma mãe e seu filho, que felizmente já haviam conseguido sair da casa antes da chegada dos bombeiros.

Ao chegar no local, a equipe imediatamente iniciou o combate às chamas, que já haviam se alastrado por toda a edificação. Foi necessário utilizar 5000 litros de água para debelar o fogo, e três viaturas foram mobilizadas para dar suporte à operação.

Infelizmente, o filho da moradora, com aproximadamente 58 anos de idade, precisou ser encaminhado para atendimento médico após ter inalado fumaça. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Além disso, devido ao risco de colapso estrutural, o engenheiro da defesa civil foi acionado para realizar uma vistoria no imóvel. A perícia técnica da Polícia Civil também foi chamada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.

É sempre importante lembrar a importância de medidas de prevenção de incêndios, como a instalação de alarmes e extintores de incêndio, além de verificar regularmente as instalações elétricas e não deixar objetos inflamáveis próximos a fontes de calor. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo tridigito 193.