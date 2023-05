Polícia Militar recupera máquina de lavar furtada e prende dois suspeitos

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Poços de Caldas/MG recuperou uma máquina de lavar após um furto e prendeu dois suspeitos em uma ação eficiente. O crime ocorreu na manhã do dia 07/05/2023 e foi informado à polícia pelo proprietário da máquina, que identificou o autor como “R”.

As guarnições iniciaram o rastreamento do autor do crime e descobriram o possível paradeiro do objeto furtado. Após várias diligências, a máquina foi encontrada na posse de G. J. S., que afirmou tê-la comprado por R$100,00 reais de “R”.

A polícia deu voz de prisão a G. J. S. pelo crime de receptação e recuperou a máquina furtada. Em busca de “R”, a equipe policial o encontrou em um dos prováveis locais onde costuma se homiziar. Ele foi identificado como R.A.S. e confessou ter cometido o furto.

Ambos os suspeitos são conhecidos no meio policial, sendo que R.A.S. havia saído da prisão no mês anterior pelo crime de furto. Os dois foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar tem atuado com afinco na proteção do patrimônio e segurança da população, mostrando mais uma vez a efetividade do trabalho da corporação. Os suspeitos foram identificados como G. J. S., sexo masculino, 24 anos, e R.A.S., sexo masculino, 32 anos.