UBS Regional sul realiza ação em alusão ao Maio Furta-cor

Poços de Caldas, MG – Na sexta-feira (26), a equipe da UBS Regional Sul realizará uma ação em alusão ao Maio Furta-cor, mês que sensibiliza a população sobre o cuidado com a saúde mental materna.

O mês de maio é escolhido por ser o mês que é celebrado o dia das mães no Brasil, um momento oportuno para fomentar as discussões e serem pensadas ações a respeito.

A psicóloga perinatal e representante da Campanha Maio Furta-Cor de Poços de Caldas, Michele Martins ministrará a palestra no Núcleo de Capacitação da Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO), às 14h.

Michele ressaltou que o número de mulheres que sofrem com depressão pós-parto têm aumentado. “O evento tem como objetivo de sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Vocês sabiam que a uma a cada quatro mulheres apresentam depressão pós – parto? Infelizmente tem aumentado os casos de depressão, ansiedade e suicido entre as mães. Precisamos cuidar de quem cuida de todos! Se importe com a mãe! Assuma essa causa.”

A saúde mental é um aspecto crucial durante a gestação e no puerpério (período pós-parto), tanto para a mãe quanto para o bebê. Durante a gravidez, as mulheres podem enfrentar uma série de mudanças físicas, emocionais e sociais que podem afetar sua saúde mental. Além disso, o período pós-parto pode ser um momento especialmente desafiador, com uma série de alterações hormonais e emocionais que podem afetar a capacidade da mãe de cuidar de si mesma e do bebê.

Por isso, é essencial que as gestantes e mães recebam o apoio necessário para lidar com essas questões e cuidar de sua saúde mental. A depressão pós-parto, por exemplo, é uma condição comum, afetando até 20% das mulheres após o parto. Ela pode afetar a capacidade da mãe de cuidar do bebê, causar problemas de relacionamento e afetar negativamente a qualidade de vida da mãe e do bebê.

Além disso, a ansiedade durante a gravidez e no puerpério pode afetar a saúde do bebê, levando a complicações como baixo peso ao nascer e parto prematuro. A ansiedade também pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional e comportamental do bebê a longo prazo.

A enfermeira, Camila Paula Rodrigues destacou a necessidade do apoio profissional neste momento. “É importante que as gestantes e mães recebam apoio emocional e psicológico durante esse período. Isso pode incluir o acesso a profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, além de programas de apoio e grupos de apoio que oferecem suporte emocional e informações sobre como lidar com as questões emocionais e sociais que surgem durante a gestação e no pós-parto.”