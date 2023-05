Acia orienta a abertura de comércios no feriado municipal e véspera do Dia das Mães

Poços de Caldas, MG – A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas está orientando seus associados a abrirem seus comércios no próximo sábado, feriado municipal e véspera do Dia das Mães. Segundo o presidente da associação, Giovani Granato, esse é o segundo melhor melhor dia de vendas no ano, após o Natal, e a abertura das lojas poderia resultar em um aumento nas vendas. Para Granato a Festa de São Benedito também é vista como um incentivo para que as pessoas aproveitarem e comprarem nos estabelecimentos do centro.

No entanto, Granato enfatiza a importância de fazer um acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio antes de abrir as lojas. Neste casocada comerciante tem quepagar uma taxa de R$ 13,00 por funcionário, além dos encargos trabalhistas. Ele afirma que, mesmo assim, a abertura das lojas pode ser vantajosa, especialmente por ser uma dada importante de vendas e um momento econômico difícil no país. A expectativa é de um aumento de cerca de cinco por cento nas vendas em relação ao ano passado. Granato também ressalta que os proprietários podem abrir suas lojas sozinhos, mas caso tenham funcionários trabalhado é preciso do acordo com o sindicato.

TEXTO E FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS