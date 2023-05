Atleta de Poços de Caldas é bicampeão brasileiro de Jiu-jitsu em São Paulo

Poços de Caldas, MG – O atleta Breno H. Liboni, de Poços de Caldas, participou do Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu da IBJJF, que aconteceu em Barueri, SP, nos últimos finais de semana, de 29 de abril a 7 de maio. Com mais de 8.000 atletas inscritos, o evento bateu um recorde histórico na confederação, contando com a presença de competidores de diversos países.

Representante da equipe Paulão Rezende/ Vision, o atleta juvenil 2 de 17 anos conquistou o título brasileiro na categoria até 74 kg e ficou em 3º lugar na categoria absoluto faixa azul. Essa é a segunda vez que Breno é campeão brasileiro na modalidade, trazendo mais uma grande conquista para a cidade de Poços de Caldas.

O jovem atleta fez questão de agradecer ao seu mestre Paulão Rezende e a todos os parceiros de treino que o ajudaram nessa jornada. Além disso, Breno destacou a presença de Fabrício Moreira, líder da equipe Vision, que esteve presente no campeonato Brasileiro após visitar Poços de Caldas diretamente do Qatar, nos Emirados Árabes.

Breno também agradeceu aos seus parceiros, como o Dr. Leonardo Dore, especialista em ortopedia e traumatologia dos joelhos, Regis Camargo da Nutri Regis nutrição esportiva e a Olímpico Academia. Ele fez questão de agradecer especialmente ao seu pai e treinador, Richard Liboni (Primo Liboni), que sempre o acompanha e o fortalece em sua carreira.

O atleta está buscando parcerias e interessados em ajudá-lo podem entrar em contato pelo Instagram @primoliboni e @breno.liboni ou pelo telefone (35) 99232-6211. Com mais este título, Breno se firma como uma grande promessa do Jiu-jitsu brasileiro.