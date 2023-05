Bicicross Poços Clube se destaca na primeira etapa do Campeonato Sul Mineiro

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, o Bicicross Poços Clube participou da primeira etapa do Campeonato Sul Mineiro em Varginha, e todos os competidores do clube andaram muito bem, resultando em mais uma grande conquista para a cidade de Poços de Caldas.

Os atletas Gabriel Correa, Tiago Mendes, Vítor Lima e Nicolas Ferreira garantiram a segunda, e quarta colocações, respectivamente. Já Rafael Alves, Matheus Mathias, Eduardo Martins e Enrico Frazão ficaram com o primeiro lugar em suas categorias, enquanto Mateus Lobo, Lucas Frazão e Guilherme Correa conquistaram a terceira colocação.

O clube mostrou novamente a sua força no bicicross e trouxe ótimos resultados para Poços de Caldas. Com certeza, a equipe está pronta para continuar brilhando nas próximas etapas do campeonato.