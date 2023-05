Cover oficial de Marília Mendonça vai se apresentar no shopping dia 13

Poços de Caldas, MG – Lorena Alexandre, reconhecida como cover oficial de Marília Mendonça, se apresentará no Partage Shopping Poços de Caldas. A atração gratuita acontecerá no dia 13 de maio, a partir das 19 horas, na praça de alimentação.

A artista tem feito shows em diversas cidades brasileiras como forma de homenagear a eterna rainha da sofrência, morta em um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. O repertório do tributo inclui grandes sucessos, entre eles ‘Sentimento Louco’, ‘Supera’, ‘Infiel’ e ‘Eu sei de cor’.

A cantora atua profissionalmente há cerca de 20 anos e em 2019 começou a ser comparada com Marília Mendonça. Desde então, tem se apresentado como cover oficial – título oficializado pela própria Marília.

Atualmente, Lorena é jurada do ‘Canta Comigo’, apresentado por Rodrigo Faro, na Record TV. Ela também já participou de outros programas, como ‘Faustão na Band’, ‘Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel’ do SBT e ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo.

“A Marília Mendonça é uma das artistas mais ouvidas nas plataformas digitais e a Lorena Alexandre tem se destacado bastante, tanto nos palcos quanto nas participações na tevê. É uma apresentação muito especial e convidamos a todos para prestigiarem”, diz Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas.

Serviço:

Cover oficial de Marília Mendonça

Quando:

13 de maio, às 19 horas

Onde: Partage Shopping Poços de Caldas

Entrada gratuita

