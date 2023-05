Lidarp movimenta fim de semana de jogos em Poços de Caldas e região

Poços de Caldas, MG – O final de semana foi repleto de jogos em Poços e região, pela Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (Lidarp), e o Mantiqueira acompanhou toda a rodada.

No futebol de campo sub-13, a cidade de Botelhos recebeu duas partidas. No primeiro jogo, Botelhos e Bandeira do Sul empataram em 1×1 e, na segunda partida, Poços de Caldas/Coopoços venceu São Sebastião do Paraíso por 1×0. Já na cidade de Areado, o time da casa contou com uma animada torcida para vencer Serrania por 1×0.

Quatro cidades receberam as partidas do futsal masculino sub-17. Em Andradas, o time da casa acabou derrotado por Poços de Caldas por 8×4. Andradas entrou em quadra novamente contra Bandeira do Sul e venceu por 4×3. Em Paraguaçú, mais quatro jogos foram realizados. Paraguaçú e Botelhos empataram em 1×1 e Areado venceu Carmo do Rio Claro por 2×1. No período da tarde, os times voltaram a campo. Botelhos e Campestre empataram em 2×2, e Paraguaçú marcou 4×2 em Carmo do Rio Claro. Na cidade de Muzambinho, a competição teve sequência com o time da casa levando 8×2 de Nova Resende. Num jogo eletrizante, Cabo Verde e Juruaia empataram em 5×5. À tarde, mais dois jogos foram realizados. Nova Resende bateu Cabo Verde por 5×3 e Muzambinho venceu Conceição Aparecida por 5×4. Para finalizar os jogos do futsal, a cidade de São Sebastião do Paraíso sediou mais quatro jogos. O time da casa goleou Capitólio por 5×0, Guaranésia marcou 7×1 em Itaú de Minas, relembrando a partida entre Brasil e Alemanha, Itaú de Minas se reabilitou e venceu Capitólio por 4×2 e, fechando a rodada, São Sebastião do Paraíso marcou 2×0 em São Tomás de Aquino.

Poços de Caldas também recebeu jogos do voleibol feminino sub-17, com partidas realizadas na Caldense. No primeiro jogo, Poços de Caldas venceu Machado por 2 sets a 0. Depois, a Caldense marcou 2 sets a 0 em Machado. Guaranésia venceu Carmo do Rio Claro, também por 2 sets a 0, e São Sebastião do Paraíso fez 2 sets a 0 na cidade de Paraguaçú.