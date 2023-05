Médico condenado por retirada ilegal de órgãos em Poços é preso no interior de SP

Poços de Caldas, MG – O médico Álvaro Ianhez, condenado por homicídio duplamente qualificado pela morte do garoto Paulo Pavesi em 2000, foi preso nesta terça-feira (9) no interior de São Paulo. Ele havia sido condenado a 21 anos e 8 meses de prisão em regime fechado no dia 19 de abril de 2022, mas havia recorrido da decisão em liberdade, pedido que foi negado pelo juiz responsável pelo caso.

O crime ocorreu em Poços de Caldas, MG, quando a vítima, com apenas 10 anos de idade, sofreu traumatismo craniano e foi atendida no hospital da Santa Casa de Misericórdia local. De acordo com a acusação do Ministério Público, o objetivo dos médicos envolvidos era retirar os órgãos de Paulo para utilização em outros pacientes.

Ianhez foi condenado por motivo torpe e pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos. Outros dois médicos foram condenados a 25 anos de prisão pelo mesmo caso, enquanto um terceiro médico foi absolvido.

Após a condenação, a defesa de Ianhez tentou recorrer em liberdade, mas o pedido foi negado pelo juiz, que considerou a gravidade do crime. A prisão foi realizada em Jundiaí, interior de São Paulo, por meio de uma ação conjunta dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e de São Paulo.

Agora, o médico será encaminhado para a cidade de São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça. A transferência para uma unidade prisional do estado de Minas Gerais será realizada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A prisão de Ianhez, depois de mais de duas décadas do crime, foi considerada importante para resgatar a memória da vítima e a credibilidade do Sistema Nacional de Transplantes.