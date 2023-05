Pesquisa do Procon mostra queda no preço da carne

Poços de Caldas, MG – A pesquisa de preços da cesta básica feita pelo Procon/Poços no fim de abril trouxe boas notícias para os consumidores: o preço das carnes teve uma queda de 5,10% em relação ao mês anterior, sendo que no acumulado do ano a queda foi ainda maior, chegando a 7,73%. Essa queda no preço foi observada principalmente no contrafilé, na costela bovina e no coxão mole, que tiveram uma redução significativa de preço.

No entanto, nem todos os tipos de carne tiveram queda no preço. A alcatra teve uma leve alta de R$1,64 e a coxa e sobrecoxa de frango subiu R$0,61. Além disso, os outros itens da cesta básica tiveram um aumento de 1,87%, sendo que a maçã fugi foi a grande vilã, apresentando uma alta de R$4,87. Outros itens que subiram de preço foram o tomate, o pão francês, o açúcar cristal e o sabão em pó. Por outro lado, alguns produtos tiveram queda de preço, como o mamão papaia, o alho, o óleo de soja, o achocolatado e o papel higiênico.

Apesar dessa leve alta nos demais itens da cesta básica, o acumulado do ano apresentou uma queda de 0,05%. A pesquisa foi realizada em 11 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas.