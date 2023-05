Poços Cricket Club conquista título inédito no Campeonato Nacional

Poços de Caldas, MG – O Poços Cricket Club, time de Poços de Caldas, sagrou-se campeão neste fim de semana do Campeonato Nacional de Cricket, realizado no campo localizado no parque municipal da zona sul. A conquista é inédita e foi motivo de muita comemoração por parte do time poços-caldense, que terminou a competição com 6 pontos, seguido pelo Brás com 4, Brasília também com 4 pontos, São Paulo com 2, MGC e CCC com 0 pontos.

Além do time de Poços, a competição reuniu equipes do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais. A segunda etapa da competição está prevista para acontecer no final do ano, na cidade do Rio.

O cricket é um esporte de equipe jogado com uma bola dura, um bastão e dois times de onze jogadores cada. Ele tem origem na Inglaterra, entre os séculos 16 e 17, sendo considerado semelhante ao beisebol. É bastante praticado em países como Índia, Paquistão e Austrália e vem se destacando no Brasil.

O time de cricket de Poços de Caldas vem se destacando cada vez mais no cenário nacional e internacional do esporte. O projeto tem como objetivo oferecer oportunidades para pessoas jogarem e, assim, descobrir talentos e elevar o nível do esporte no país.

O treinador Matt Featherstone destacou a importância da conquista do título nacional e como o projeto vem dando certo em Poços de Caldas. Segundo ele, a equipe mostrou talento para o Brasil inteiro e que ainda há muito a ser feito para melhorar mais.

O crocket tem se tornado cada vez mais popular em Poços de Caldas, tanto que a seleção brasileira feminina possui várias atletas da cidade. Com mais investimentos e oportunidades, o esporte pode crescer ainda mais no Brasil e revelar novos talentos.