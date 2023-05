Poços de Caldas recebeu a sexta edição do TMB Challenge Plus

Poços de Caldas, MG – A 6ª edição do TMB Challenge Plus foi realizada em Poços de Caldas entre sexta-feira e domingo (5 a 7 de maio). A cidade recebeu atletas de oito estados no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. No total, 342 mesatenistas participaram do evento.

“Trouxemos esse evento para Poços com o objetivo de divulgar o tênis de mesa e ganhar força novamente. Sempre tivemos bons atletas, e queremos resgatar essa tradição. Nosso objetivo é fortalecer todas as modalidades que realmente são importantes para o município e que sabemos que acrescentam muito na formação”, destacou o secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho. “Foi o primeiro teste que fizemos e no futuro vamos trazer um evento gigante envolvendo hotelaria. Queremos os melhores do país na nossa cidade”, acrescentou o secretário.

Além dos atletas de Minas Gerais, o TMB Challenge Plus de Poços de Caldas/MG contou com a participação de atletas da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, de Goiás, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo.

O evento ainda contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e vice-presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), Alaor Azevedo. Também esteve presente o presidente da Federação Mineira de Tênis de Mesa, Renato Belizário. “Estamos voltando a fazer tênis de mesa em Poços de Caldas, algo que já foi muito bem-sucedido no passado. A cidade tem tradição na modalidade, mas estava afastada do tênis de mesa. Por isso, trouxemos esse evento para motivar a cidade e fazer novos encontros como este, de sucesso”, destacou Belizário. “Estamos reestruturando o tênis de mesa de Minas Gerais, fazendo uma reorganização na Federação e levando o tênis de mesa para o interior e para os locais de tradição”, finalizou.