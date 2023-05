Procon divulga pesquisa dos preços dos combustíveis de maio 2023

Poços de Caldas, MG – Recentemente, o Procon de Poços de Caldas realizou uma pesquisa de preços de combustíveis na cidade e os resultados mostraram que houve variações significativas em relação à pesquisa anterior.

De acordo com os dados coletados entre os dias 03 e 05, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol tiveram um aumento de 1,52%, 1,75% e 7,26%, respectivamente. Já os preços do diesel comum e do diesel S10 apresentaram queda de 1,75% e 2,80%, respectivamente.

Essas variações podem ser atribuídas a diversos fatores, como oscilações no mercado internacional de petróleo, políticas governamentais de incentivo à produção de biocombustíveis e flutuações cambiais.

No entanto, é importante destacar que, em comparação com a pesquisa realizada entre os dias 02 e 04 de 2022, os preços dos combustíveis apresentaram uma queda considerável. A gasolina aditivada, a gasolina comum, o etanol, o diesel comum e o diesel S10 tiveram uma queda de 42,70%, 43,51%, 39,35%, 16,93% e 19,26%, respectivamente.

Apesar da variação nos preços em curto prazo, é possível observar uma tendência de queda nos preços dos combustíveis na cidade de Poços de Caldas em comparação com o ano anterior. Essa queda pode ser uma boa notícia para os consumidores, que esperam pagar menos pelo abastecimento de seus veículos.

Veja tabela elaborada pelo Procon