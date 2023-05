Auxiliares administrativos da saúde participam de capacitação

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quarta-feira (10), os auxiliares administrativos das Estratégias de Saúde da Família – ESF participaram de uma capacitação para melhorar os processos de trabalho e o atendimento ao público dentro das unidades de saúde.

A capacitação foi ministrada pelo coordenador e psicólogo do CEREST Cristiano Andrade, o assistente social Gabriel Silva Alves, do Chefe de Seção de Rh Alfredo Zanetti e da estudante de psicologia Janine Carla da Costa Lourenço da Silva.

“Quando a população procura atendimento nas unidades de saúde, ela precisa ser atendida da maneira empática e paciente. O bom atendimento, reflete diretamente na visão em que a população tem do serviço de saúde. A intenção é realizar capacitações regulares com os diversos setores da Atenção Básica para melhorarmos essa porta de entrada”, destacou o Chefe da Seção de RH.

Os temas abordados foram a qualidade do atendimento, comunicação interna, fluxo de trabalho e fluxo de encaminhamento de exames e consultas.

O psicólogo, Cristiano Andrade trouxe uma dinâmica de interação para criação de vínculo dos servidores para tornar o ambiente mais descontraído para abordar os assuntos em pauta.“Capacitações são necessárias para melhorar a qualidade de trabalho dos administrativos, nos deveres e obrigações. Também foi abordado a importância do cuidado com a saúde mental”, finalizou.

Também foram apresentados pelos servidores, problemas que interferem no trabalho do dia dia para que soluções possam ser estudadas.