Em jogo histórico nos EUA, Master da Caldense vence Seleção de Mount Vernon

Poços de Caldas, MG – Na manhã do último domingo (07), o departamento de futebol master da Caldense viveu um dia histórico. A equipe realizou o 1º Encontro Internacional de sua história e fez um amistoso diante da Seleção de Mount Vernon, em Mount Vernon-NY nos Estados Unidos, na bela arena Underdome. Participaram ex-jogadores da Caldense que moram na região de Nova Iorque, Nova Jersey, Filadélfia e Connecticut.

O diretor de futebol master da Caldense, Antônio Carlos Cava, viajou com a família a passeio para os EUA, aproveitou para rever os amigos e organizar a partida. Alguns integrantes do master e sócios da Veterana também viajaram por conta própria para participarem do evento, entre eles Mauro Marrafon, Adaílton e Bitiura. A Caldense e os quatro representantes foram homenageados pelos ex-jogadores alviverdes da comunidade brasileira dos EUA com placas contendo os dizeres: “In appreciation of your many years of dedicated services”, em agradecimento aos anos de serviços prestados.

Estiveram presentes ex-jogadores como Renê, Uanderson Benedetti, Joaci, Luisinho, Zé Carlinho, Marquinho Mutum, Deley, entre outros. A partida foi disputada em três tempos de 25 minutos. No final da primeira etapa, em bola cruzada rasteira na grande área, Mauro Marrafon bateu cruzado, marcou o primeiro gol alviverde nos EUA e abriu o placar. Na segunda etapa, Dudu Purcino fez tabela, recebeu na frente e bateu de primeira para marcar o segundo e garantir a vitória alviverde por 2 a 0.

A tônica do evento foi a alegria, descontração, festa e muita nostalgia. Velhos amigos que não se viam há muitos anos puderam se reencontrar, relembrar grandes momentos e jogar juntos mais uma vez. Após a partida houve confraternização com churrasco e muita música, com direito a roda de samba e pagode. Familiares e amigos da comunidade poços-caldense e brasileira também participaram.

“A repercussão foi muito grande. Esperávamos reunir algo entre 60 e 80 pessoas, mas surpreendentemente conseguimos reunir quase 300 pessoas. A comunidade de Mount Vernon ficou impressionada. Todos os envolvidos com esporte na região participaram. Foi alegria e festa total. Todos com famílias, filhos. Praticamente todos os ex-jogadores da Caldense que moram na região marcaram presença. E agora já estamos nos programando para um próximo encontro em setembro do ano que vem. É uma alegria muito grande levar o nome da Caldense a outro país”, disse o diretor de futebol master do clube, Antônio Carlos Cava.

Renan Muniz

A.A.Caldense