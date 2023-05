Encontros com a Música recebe Maria José Carrasqueira neste sábado

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, dia 13 de maio, feriado de São Benedito e véspera do Dia das Mães, o Encontros com a Música receberá Maria José Carrasqueira, considerada uma das principais pianistas do Brasil. O recital será às 20 horas, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, com entrada aberta e gratuita.

O repertório inclui obras de grandes compositores brasileiros e internacionais, como Chopin, Ernesto Nazareth, Julio Reis, Maria Helena Rosas Fernandes, Nilcéia Baroncelli, Claude Debussy, entre outros.

Filha do flautista João Dias Carrasqueira, Maria José teve rica formação artística e musical com nomes como Camargo Guarnieri e Lina Pires de Campos e desenvolve intensa carreira como solista, recitalista, camerista, professora convidada e conferencista, atuando no Brasil, Estados Unidos, Europa, Nova Zelândia e América Latina.

Com repertório abrangente, transita do Barroco ao Contemporâneo, com ênfase na Música Brasileira, já tendo se apresentado como solista à frente de importantes orquestras, como Sinfônica do Estado de São Paulo, Sinfônica Nacional de Brasília, Sinfônica Nacional de Lima (Peru) e Sinfônica Nacional de Quito (Equador).

Doutora pela USP, foi professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da UNICAMP e do Programa de Pós-Graduação em Música da UNICAMP, da Faculdade Santa Marcelina, do Conservatório de Tatuí e da Universidade São Judas Tadeu.

Maria José já foi agraciada com diversos prêmios, como Carlos Gomes, Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e Prêmio Sharp de Música, além de ter recebido 4 estrelas das revistas ‘Le Monde De La Musique’ e ‘Diapason’, de Paris, devido ao lançamento de seu CD com obras de E. Nazareth, lançado na Europa pelo selo SOLSTICE.

Com patrocínio do DME, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas e da EPTV, o Encontros com a Música tem curadoria de Maria Helena Rosas Fernandes, direção de Siomara Bonafé, produção e gestão cultural de Juliano Silva e cobertura fotográfica da Retratarte, com realização de Prisma Eventos, Juliano Silva Comunicação & Eventos e Governo de Minas Gerais.